Politica

Torna alla homepage

Il consiglio regionale alla prova del bilancio, tre giorni di discussione in aula

Si parte oggi e si finisce giovedì 18 dicembre, dalla mattina alla sera con un'ora di pausa pranzo, e con un'ultima seduta a oltranza
1 minuto e 44 secondi di lettura
di Giorgia Fabiocchi
Il presidente della Liguria Marco BucciL'aula del consiglio regionale della Liguria

Una full immersion di tre giorni per votare il nuovo bilancio previsionale 2026-2028 della Liguria. Si parte oggi e si finisce giovedì 18 dicembre, dalla mattina alla sera con un'ora di pausa pranzo, e con un'ultima seduta a oltranza.

Che cosa si vota in aula

Sono diversi i punti all'ordine del giorno, a partire dalla nota di aggiornamento al Documento di Economia e Finanza Regionale (NADEFR) 2026-2028. A questo si aggiunge la discussione sulla legge di stabilità di Regione Liguria per l'anno finanziario 2026, oltre alle disposizioni collegate alla legge di stabilità della Regione per l'anno finanziario 2026, e il bilancio di previsione triennale del consiglio regionale dell'assemblea legislativa della Liguria (esercizi finanziari 2026-2027-2028). Infine, a rubare la scena, il confronto e il voto finale sul bilancio di previsione di Regione Liguria per gli anni finanziari 2026-2028.

Come funziona

Come ogni anno i bilanci preventivi e consuntivi vengono approvati con legge regionale, e di conseguenza allegati al bilancio generale della Regione. I lavori dell'aula si stanno concentrando sulla programmazione finanziaria triennale e sulla rendicontazione del 2024, con dibattiti accesi su come allocare le risorse per il futuro della Liguria. Saranno numerosi gli emendamenti e gli articoli presentati dai gruppi consiliari, in particolar modo da quelli di minoranza, chiamati a voler discutere tutti i punti all'ordine del giorno.

Sullo sfondo anche la nomina dei due nuovi assessori

Nel frattempo, sono ore e giorni caldi per un altro tassello importante da aggiungere alle novità in piazza De Ferrari. Manca solo l'ultimo passaggio formale e la giunta di Marco Bucci può passare da sette a nove assessori: dopo il disco verde arrivato nelle settimane scorse, dal 20 dicembre sarà possibile implementare la squadra del presidente. È stato proprio lo stesso Bucci ad aver preannunciato di voler chiudere la partita prima di Natale, o comunque entro il 2025. Diversi i nomi sul piatto, ma gli scranni disponibili sono solamente un paio. Tra i partiti, a spingere maggiormente, ci sono Lega e Forza Italia. I profili in pole position, al momento, sono quelli di Alessio Piana e Claudia Morich. Ma la palla, quella che scotta, è nelle mani del presidente Bucci.

Iscriviti ai canali di Primocanale su WhatsAppFacebook e Telegram. Resta aggiornato sulle notizie da Genova e dalla Liguria anche sul profilo Instagram e sulla pagina Facebook

ARTICOLI CORRELATI

Martedì 25 Novembre 2025

Il consiglio regionale celebra il 25 novembre, un “posto occupato” per ricordare le vittime di violenza

Il presidente dell’aula Balleari ha fatto osservare un minuto di silenzio, i consiglieri delle liste civiche hanno indossato un fiocco rosso sulla giacca
Mercoledì 23 Luglio 2025

Il consiglio regionale approva il rendiconto 2024, domani si replica con il bilancio

Botta e risposta tra due relatori, Bozzano (centrodestra) e Sanna (centrosinistra) rispetto agli investimenti nella sanità

TAGS