Tragedia a Savona, ragazza di 22 anni muore travolta da un tir

Sul posto è intervenuta la polizia locale e il 118: per la giovane però, non c'è stato nulla da fare
di Au. B.

Tragedia a Savona questa mattina dove una ragazza di 22 anni è morta dopo essere stata investita in corso Tardy e Benech da un tir. È successo intorno alle otto del mattino. La giovane si chiamava Valentina Squillace e studiava all'Università di Genova. 

Sul posto è intervenuta la polizia locale e il 118: per la giovane però, non c'è stato nulla da fare. Dalle prime informazioni sembrerebbe che la ragazza stesse attraversando, ancora non è chiaro se sulle strisce o no, quando un tir l'ha travolta, trascinandola per diversi metri.

Presenti anche i vigili del fuoco. 

(Notizia in aggiornamento)

