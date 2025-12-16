Tragedia a Savona, ragazza di 22 anni muore travolta da un tir

Tragedia a Savona questa mattina dove una ragazza di 22 anni è morta dopo essere stata investita in corso Tardy e Benech da un tir. È successo intorno alle otto del mattino. La giovane si chiamava Valentina Squillace e studiava all'Università di Genova.

Sul posto è intervenuta la polizia locale e il 118: per la giovane però, non c'è stato nulla da fare. Dalle prime informazioni sembrerebbe che la ragazza stesse attraversando, ancora non è chiaro se sulle strisce o no, quando un tir l'ha travolta, trascinandola per diversi metri.

Presenti anche i vigili del fuoco.

(Notizia in aggiornamento)