Blatte e grasso che cola, chiuso ristorante in via Pre'

Grave violazione delle norme igienico-sanitarie al ristorante Lamp Fall, locale di cucina senegalese e italiana situato in via di Prè, nel cuore del centro storico genovese. Durante un controllo congiunto effettuato dagli ispettori dell'Asl e dagli agenti della polizia locale, sono emerse condizioni critiche che hanno portato alla chiusura immediata dell'attività.
Gli accertamenti dell'Asl
Secondo quanto accertato nel corso dell'ispezione, gli operatori hanno riscontrato una diffusa sporcizia dietro il bancone e nelle aree di preparazione dei cibi, oltre alla presenza di blatte vive in cucina. Queste irregolarità rappresentano un serio rischio per la salute pubblica, in quanto possono favorire la contaminazione degli alimenti e la diffusione di patologie. Il provvedimento di sospensione dell'attività è stato disposto sul posto, con l'apposizione dei sigilli al locale. Il ristorante potrà riaprire solo dopo aver eliminato tutte le non conformità riscontrate, attraverso interventi di pulizia profonda, disinfestazione ed eventuali lavori strutturali, che verranno verificati in un successivo sopralluogo da parte dell'Asl.
