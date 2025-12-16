Blatte e grasso che cola, chiuso ristorante in via Pre'

Grave violazione delle norme igienico-sanitarie al ristorante Lamp Fall, locale di cucina senegalese e italiana situato in via di Prè, nel cuore del centro storico genovese. Durante un controllo congiunto effettuato dagli ispettori dell'Asl e dagli agenti della polizia locale, sono emerse condizioni critiche che hanno portato alla chiusura immediata dell'attività.

Gli accertamenti dell'Asl