Crolla soffitto all'ospedale della Spezia, Cgil chiede "manutenzione urgente"

Alcuni pannelli sono caduti dal soffitto del corridoio del padiglione centrale dell'ospedale Sant'Andrea della Spezia in una zona di frequente passaggio a cavallo tra i padiglioni del nosocomio.

La denuncia

Lo denuncia la Cgil locale che sottolinea come l'evento "avrebbe potuto causare danni e ferimenti a pazienti, utenti e lavoratrici e lavoratori che lo attraversano a centinaia ogni giorno". Luca Comiti, segretario generale della Cgil della Spezia, e Marzia Ilari, segretaria generale della Funzione Pubblica Cgil della Spezia sottolineano "il grave stato di degrado dell'ospedale Sant'Andrea, una situazione che mette a rischio la sicurezza degli operatori sanitari e compromette la qualità delle cure ai pazienti. Da mesi chiediamo ad Asl 5 interventi di manutenzione straordinaria, segnalando allagamenti, rotture degli impianti di riscaldamento e criticità strutturali diffuse. Si tratta di condizioni gravi, non più accettabili e non più rinviabili".

"Altro che riforma della sanità regionale con l'Asl unica - concludono Comiti e Ilari -la Regione deve garantire risorse adeguate alle Asl periferiche per affrontare e risolvere queste problematiche strutturali. Torniamo a chiedere con forza interventi immediati di manutenzione straordinaria al Sant'Andrea, perché la sicurezza di chi lavora e di chi si cura non può essere messa in secondo piano".