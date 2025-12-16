Tamponamento tra due camion, un ferito. Code in A10 verso Genova

Lunghe code in A10 tra Varazze e Arenzano a causa di un incidente: a tamponarsi sono stati due mezzi pesanti due chilometri prima del casello di Arenzano, in direzione Genova.

Ferito uno degli autisti

E' successo alle 9 circa di questo martedì mattina: complice la pioggia, i due mezzi si sono scontrati sulla prima corsia di scorrimento. Un ferito lieve, uno degli autisti dei mezzi: è uno dei due autisti, 61enne, portato in codice giallo all'ospedale San Paolo di Savona per un trauma cranico.

Code da Varazze ad Arenzano

Le code verso Genova, in una mattinata già complicata dal traffico al casello di Pra' sulla stessa tratta autostradale, sono subito iniziate: dopo le 9.30 i mezzi della polizia stradale hanno liberato la carreggiata. Dopo le 9 la coda era di un chilometro.