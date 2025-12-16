Cronaca

Coppia intossicata dal monossido di carbonio nella notte: marito e moglie ricoverati all’ospedale

Trasportata inizialmente al pronto soccorso di Savona, la coppia è stata poi trasferita al San Martino in codice giallo dove sono stati sottoposti al trattamento in camera iperbarica
di Aurora Bottino

Sono stati ricoverati all'ospedale San Martino di Genova marito e moglie, di 64 e 57 anni, che nella serata di ieri hanno mostrato i sintomi di una intossicazione da monossido di carbonio.

Trasportata inizialmente al pronto soccorso di Savona, la coppia è stata poi trasferita al San Martino in codice giallo dove sono stati sottoposti al trattamento in camera iperbarica. 

Nel pomeriggio di ieri un'altra intossicazione a Borgo Fornari 

Solo nel pomeriggio di ieri una famiglia è stata ricoverata sempre per intossicazione da monossido di carbonio. Tra i ricoverati tre bambini di 4, 6, 8 anni. La famiglia è stata portata all'ospedale in codice rosso, la mamma al San Martino e il papà con i bambini al Gaslini. I genitori, entrambi stranieri, hanno circa 30 anni. 

