Scontri in piazza Alimonda, Bucci: "Non c'è ideale politico che li giustifichi"

Gli scontri in piazza Alimonda a Genova in seguito a una manifestazione antifascista davanti alla sede di Casapound ha provocato il ferimento di otto agenti di polizia. Sulla questione interviene il presidente di Regione Liguria Marco Bucci.

"È inaccettabile quanto accaduto ieri sera a Genova - spiega in una nota Bucci -. Ancora un grave episodio di violenza politica che ha visto vittime di un agguato sconsiderato gli appartenenti alle forze dell'ordine e diversi cittadini che hanno subito il danneggiamento delle auto lasciate in sosta. Non esiste un ideale politico che possa giustificare tutto questo. Auspico che Genova, la cui storia democratica non può essere sporcata da simili episodi, sappia reagire e condanni con forza e con compattezza da parte di tutte le istituzioni e tutte le forze politiche il comportamento di questi violenti. Massima solidarietà va agli agenti feriti e a quanti hanno subito danni" conclude il presidente di Regione.