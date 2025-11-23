Scontri in piazza Alimonda, il sindacato della polizia accusa: "Dalla Questura indicazioni tardive"

C'è indignazione per quanto accaduto in piazza Alimonda a Genova sabato 22 novembre con otto agenti rimasti feriti in seguito agli scontri avvenuti durante un corteo antifascista.

"I circa 300 partecipanti al corteo hanno scatenato una vera e propria guerriglia urbana contro il contingente di polizia schierato - spiega in un comunicato il segretario generale Provinciale FSP Genova Marco Doragrossa -. Gli agenti, posizionati nei pressi della sede di Casa Pound, sono stati bersaglio di un ininterrotto lancio di qualsiasi oggetto, da bottiglie e pietre a qualsiasi altro materiale contundente, e sono stati “costretti” a subire poiché fatti rimanere inermi".

Doregrossa aggiunge: "Ancora una volta i membri delle Forze dell'Ordine sono stati lasciati in balia della violenza per oltre un'ora di guerriglia subita. Ma l'aspetto più intollerabile è stata quella che riteniamo probabile inerzia della catena di comando; ci risulta che le disposizioni che arrivavano dalla Questura giungevano tardivamente rispetto alle situazioni contingenti della piazza e anche alle richieste di intervento avanzate dai responsabili del servizio. Ci chiediamo se i nostri vertici, ci considerino solo carne da macello? Ci chiediamo anche come può essere che sia più importante anteporre una “cautela” politica alla sicurezza dei lavoratori in divisa e alla sicurezza dei poveri cittadini civili che subiscono certe situazioni? La tardiva autorizzazione per l'utilizzo di lacrimogeni è arrivata solo dopo oltre un'ora di assedio e di violenze subite al Personale e ai mezzi dell’amministrazione".

Per questo motivo il sindacato chiede risposte al Questore di Genova su quanto accaduto. "Serve un forte segnale per cambiare rotta prima che sia troppo tardi. Troviamo inaccettabile che alcune personalità politiche giustifichino tali azioni criminose, gli stessi dovrebbero chiedere scusa ed esprimere solidarietà al personale di Polizia che quotidianamente lavora per garantire la sicurezza pubblica senza distinzione di colore politico e di appartenenza etnica. Per i fatti accaduti, chiediamo un incontro immediato con il signor questore di Genova, il signor Prefetto di Genova e il signor sindaco di Genova, un tavolo congiunto dal quale vogliamo uscire con risposte e decisioni a garanzia della sicurezza dei lavoratori e tolleranza zero per tutti coloro che mascherati da manifestanti sempre più spesso si trasformano in delinquenti".