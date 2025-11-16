Il congresso di Noi Moderati a Genova, l'intervista all'on Ilaria Cavo

Durante il congresso di Noi Moderati a Genova, l'on Ilaria Cavo ha fatto il punto della situazione, sullo stato di salute del suo partito e sul futuro in Liguria e a Roma. Non è mancato l'attacco alla gestione del capoluogo ligure da parte della sindaca Silvia Salis. "Genova è ingessata", la zampata di Cavo a Salis.

L'on di Noi Moderati Ilaria Cavo