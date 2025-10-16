Noi Moderati, Bozzano nuovo commissario della provincia di Savona

Alessandro Bozzano è stato nominato commissario di Noi Moderati per la provincia di Savona. La nomina è stata proposta da Ilaria Cavo, presidente del consiglio nazionale e coordinatrice ligure del partito, e approvata insieme al presidente Maurizio Lupi.

"Alessandro, già sindaco molto apprezzato e consigliere regionale esperto al suo secondo mandato, ricopre un ruolo nazionale nel nostro partito come membro del Consiglio nazionale, di cui ho l'onore di presiedere - dichiara Cavo -. Da oggi inizia un suo ruolo attivo anche sul territorio, con l’obiettivo di rafforzare il nostro gruppo, di coagulare le tante energie che arrivano dalle amministrazioni della provincia per arrivare al congresso provinciale entro fine anno, condividendo i valori moderati, liberali, e riconoscendo l’importanza di quel civismo a cui Noi Moderati ha saputo dare una prospettiva nazionale e dal quale proveniamo: un’esperienza che ci ha già permesso di fare tanti anni di lavoro insieme".