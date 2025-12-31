Animali morti in spiaggia, le carcasse rimosse dai vigili del fuoco della Spezia

I vigili del fuoco della Spezia sono intervenuti insieme al personale sommozzatori e al soccorritore acquatico per il recupero di due animali trovati morti sulle spiagge tra Punta Corvo e Tellaro.

Le operazioni sono state svolte con l'utilizzo del gommone dei vigili del fuoco per raggiungere la zona e un piccolo battello pneumatico per arrivare alla spiaggia e poter caricare i due animali che sono stati trasportati al molo Italia e qui le carcasse consegnate al personale dell'Asl 5.