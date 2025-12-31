Incidente in A26, disposta l'autopsia sul corpo dell'autista deceduto

Il pubblico ministero Federico Panichi ha disposto l'autopsia sul corpo di Christophe Thierry Mondesi, il conducente francese del pullman morto lunedì sera in A26 in un incidente che ha causato 23 feriti. L'esame medico sarà eseguito dalla medico legale Francesca Fossati il 5 gennaio. L'accertamento servirà a capire le cause dell'incidente.



Secondo i primi accertamenti, Mondesi avrebbe tamponato due mezzi pesanti all'interno di una galleria. Il pm vuole capire se il decesso dell'autista è avvenuto in seguito all'incidente, oppure se è stato vittima di un malore che ha successivamente causato lo schianto.



La maggior parte dei feriti sono passeggeri del bus partito dalla Francia. Sono stati portati negli ospedali genovesi dalle pubbliche assistenze della Valle Stura: al San Martino e Galliera i più gravi, gli altri al Villa Scassi e all'Evangelico di Voltri. Molti sono stati già dimessi: chi è ancora ricoverato è stato sottoposto a interventi chirurgici per ridurre fratture a braccia e gambe