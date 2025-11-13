Caso Palasport, Cavo: "Da quando lo gestisce la Salis è inutilizzabile, ci dica cosa vuole farne"

“Sono sinceramente basita dalla risposta della sindaca Silvia Salis sull’utilizzo del Palasport. Cosa significa che non si può concedere l’uso della struttura per una questione di costi? Silvia Salis intende dire che il Palasport quindi non verrà usato per manifestazioni sportive?". Sul caso Palasport sollevato da Primocanale interviene Ilaria Cavo, deputata ligure, presidente del consiglio nazionale di Noi Moderati e capogruppo di Noi Moderati Orgoglio Genova in consiglio comunale.

"Al netto della solita, stucchevole risposta secondo cui ogni problema è sempre colpa della precedente giunta - continua cavo- i fatti dimostrano come il Palasport sia stato già usato per eventi sportivi di grande richiamo, anche internazionale, come ad esempio gli Europei di Scherma, con i vertici della Federazione che si sono complimentati per l’organizzazione e il tipo di struttura. Da quando la gestione è in mano alla sindaca Salis, sembra che il Palasport sia inutilizzabile. Il Comune dica quindi se ritiene di non utilizzarlo più per ospitare eventi sportivi. Ovvero se il Comune guarda allo Sport come alla Cultura, cioè non considerandolo come uno strumento di crescita per la città sul quale investire ma come un bancomat dal quale ricavare solo risorse. Non è pensabile che proprio da lei, donna di sport, non arrivi una spiegazione, una visione dello sport che vada al di là dei numeri. Ci dica la sindaca cosa ha in mente per il Palasport. Visto che non ha voluto dire, quando glielo abbiamo chiesto anche esplicitamente in Comune, cosa pensa del trasporto pubblico o della sicurezza: almeno sullo sport batta un colpo".