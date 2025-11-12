Il caso del Palasport di Genova, cancelli chiusi ed eventi cancellati

L'inaugurazione è datata 8 luglio 2024. L'estate dopo si sono svolti i Campionati Europei di Scherma Genova (dal 14 al 19 giugno 2025). Poi altri eventi minori fino ad arrivare al Salone Nautico che interessato i giorni dal 18 al 23 settembre in cui gli spazi del palazzetto hanno ospitato gli stand con abbigliamento e gadget specifico per la nautica. Da lì in poi porte chiuse e stop agli eventi sportivi e non.

Durante il Salone Nautico il Comune aveva presentato le linee strategiche 2025-2030 dello sport. Nel programma i futuri eventi ma che poi sono stati spostati in altri sedi: è il caso del match Italia-Spagna di Futsal calcio a 5 dell'11 novembre che si sarebbe dovuto svolgere all'interno del Palazzetto ristrutturato, evento che nella realtà ha dovuto traslocare a Campo Ligure. Stessa situazione per il Trofeo Zita Peratti Special Olympics in programma al Palasport il 22 e il 23 novembre riprogrammato al Paladiamante di via Maritano a Bolzaneto. Dopo quelli costretti a cambiare location resta l’Open Ju Jitsu in calendario il 7 e 8 febbraio 2026.

Durante gli Europei di scherma la struttura aveva manifestato alcuni problemi, soprattutto per quanto riguardava gli impianti di raffreddamento. In quei giorni di grande caldo in città atleti e pubblico dovettero sopportare le alte temperature interne al Palazzetto. Ad oggi la control room del Palasport (la sala di controllo centrale che gestisce le tecnologie) risulta essere completamente disattivata e senza il controllo di personale.



Nel mentre all'interno della struttura che fa parte del progetto di riqualificazione di tutta l'area con il Waterfront di Levante disegnato dall'architetto genovese Renzo Piano vanno avanti i lavori per permettere l'apertura dei negozi commerciali. Al momento gli operai stanno lavorando nelle parti comuni e nei singoli spazi che saranno dedicati al commercio a tema sportivo.