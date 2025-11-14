Congresso Pd, si guarda anche al regionale: tre i nomi che circolano

Il segretario regionale del Pd Davide Natale

Se i fari più caldi sono puntati sul congresso provinciale del Partito Democratico che si concluderà il prossimo 20 dicembre con l'elezione del nuovo segretario, le luci a led illuminano in modo soft, al momento, quello regionale. Nel frattempo sul fronte genovese prosegue l'investitura di Francesco Tognoni, come successore di Simone D'Angelo, che sulla carta farebbe capo alla mozione Schlein.

Al congresso provinciale si cerca unità

Il suo nome è stato proposto dalla maggioranza, spinto soprattutto da Andrea Orlando, con cui Tognoni lavora da anni come assistente, prima a Roma e oggi in Liguria. La minoranza al momento non ha ancora dato semaforo verde alla sua candidatura, anche per assetti futuri, che parlano "nazionale". L'intenzione, ribadita da tutti i big del partito, è quella di perseguire un percorso unitario, che non veda sul tavolo un ventaglio di candidature, con annessi conflitti, più o meno serrati. Voci di corridoio raccontano di garanzie per il proseguo, che la mozione Bonaccini vorrebbe per il futuro, considerando che Tognoni sarebbe in continuità con la politica di D'Angelo ma soprattutto il filo diretto di quella di Andrea Orlando. Questo scenario si lega, inevitabilmente, con quello della segreteria regionale.

Davide Natale guarda alle Comunali della Spezia 2027

Il congresso, infatti, potrebbe tenersi a gennaio, anche se non è escluso che si traguardi la primavera, proprio per lasciare tempo e modo di far riorganizzare il partito. Tutto, o quasi, ruota intorno al futuro di Davide Natale. Il segretario regionale uscente sta scaldando i motori in vista della partita più importante, ovvero le Comunali della Spezia, che si terranno nel 2027. Il consigliere regionale punta alla candidatura a sindaco, considerata alla sua portata tra i dem. Tra due anni infatti, il centrosinistra cercherà di riconquistare un'ex roccaforte rossa, dopo il doppio mandato di Pierluigi Peracchini, che con il movimento arancione (che faceva capo a Giovanni Toti ndr) strappò la città alla sinistra. Questo comporterebbe un passo indietro dello stesso Natale, che dovrà preparare con grande margine la campagna elettorale. Ancora presto per parlare di candidature, ma come avviene nei migliori appuntamenti politici, iniziano già a circolare i profili dei suoi successori, che siano in continuità con il lavoro intrapreso dal segretario attuale.

Un ventaglio di nomi tra Regione e Parlamento

Al momento si parla di ipotesi, ma il nome di Katia Piccardo, ex sindaca di Rossiglione e vicecapogruppo in Regione, circola negli ambienti del Pd, considerata un buon collante tra le varie anime, nonostante sia di area orlandiana, molto vicina a Davide Natale. Torna in auge, in questi ultimi giorni, anche Simone D'Angelo, che potrebbe così traslare dalla segreteria provinciale a quella regionale. Tra Piccardo e D'Angelo potrebbe spuntare un terzo profilo, quello di Alberto Pandolfo, spinto, si narra, dal tandem Orlando-Pinotti. Pandolfo, nel 2017, aveva già ricoperto il ruolo di segretario, ma in quel caso provinciale. Il duo che pare abbia investito ufficiosamente Tognoni e che all'inizio dell'anno ha tirato fuori dal cilindro Silvia Salis come candidata sindaca di Genova, non disdegnerebbe i profili che stanno circolando per il successore di Natale. Insomma, tra luci più o meno calde, i dem cercano i propri fari nelle acque, agitate (ma non troppo), del partito.