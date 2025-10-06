Elezioni città metropolitana, si profila lieve vantaggio per il centrosinistra

Il voto del consiglio della città metropolitana di Genova

Salvo colpi di scena, sarà pareggio tra centrodestra e centrosinistra dopo le elezioni della città metropolitana di Genova. Un testa a testa che si tramuterà in 10-9 per il campo progressista, grazie alla rappresentanza della sindaca Silvia Salis. "Per la città metropolitana", ovvero centrodestra, il più votato è il sindaco di Recco Carlo Gandolfo con 5.751 preferenze; per "Coalizione progressista per Genova Metropolitana" (centrosinistra) il più votato invece è il sindaco di Casarza Ligure Giovanni Stagnaro. Nel frattempo i ben informati parlano di un possibile franco tiratore nel centrodestra, che avrebbe permesso il pareggio per il campo progressista.

Di seguito l'elezione dei candidati di centrodestra:

Gandolfo 5.751, Podestà 5.053, Pastine 4.668, Rossi 3.844, Repetto 3.496, Falcone 3.421, Ricci 3.290, Armanino 3.248, Pastorino 3.116.

Di seguito l'elezione dei candidati di centrosinistra:

Stagnaro 5.592, Damonte 5.504, Campora 4.822, F. Bruzzone 4.720, Francesco 4.452, Chiarotti 4.440, Caversazio 4.377, Bozzo 3.376, Ghio 3.291.

Entusiasmo è stato subito espresso dalla capogruppo al Senato di Italia Viva Raffaella Paita. "Piena soddisfazione per i risultati delle elezioni di secondo livello nella città metropolitana di Genova: non solo il centrosinistra, con 'Coalizione progressista', ha ottenuto la maggioranza in consiglio, ma il sindaco di Casarza Ligure, Giovanni Stagnaro, coordinatore provinciale di Italia Viva, è stato il più votato in assoluto. A lui, e a tutto il nuovo consiglio della città metropolitana, auguro buon lavoro al fianco di Silvia Salis. Un risultato non scontato. Stagnaro, con la proposta riformista, è stato riconosciuto così credibile in provincia di Genova da avere allargato molto il consenso, contribuendo a determinare di fatto la prevalenza del centrosinistra in questa elezione importante" il commento di Paita.

Alle parole di Paita hanno fatto eco quelle della consigliera regionale di Fratelli d'Italia Lilli Lauro. "Un risultato ottimo per Fratelli d'Italia e per tutti coloro che credono in una politica a favore dei cittadini della Città Metropolitana di Genova. Grazie al sostegno dei sindaci e dei consiglieri comunali dei nostri Comuni, la nostra lista ha ottenuto un consenso straordinario, dimostrando che idee chiare, radicamento sul territorio e coerenza producono risultati reali. Dall’altra parte, il sindaco Silvia Salis si trova in seria difficoltà nel guidare un consiglio dove non ha più la maggioranza. Fratelli d’Italia continuerà a lavorare con determinazione per portare avanti proposte e difendere gli interessi dei cittadini" le parole di Lauro.

Iscriviti ai canali di Primocanale su WhatsApp, Facebook e Telegram. Resta aggiornato sulle notizie da Genova e dalla Liguria anche sul profilo Instagram e sulla pagina Facebook