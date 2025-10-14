Morandi, Possetti: "La richiesta di una pena elevata è importante"

"Ovviamente siamo un po' frastornati. Sicuramente mi è piaciuto molto il discorso del pm che ha fatto un ragionamento lineare sulle enormi responsabilità che ci sono state, sulla continua cecità di fronte alle problematiche di questo ponte che erano perfettamente note negli anni e quindi la richiesta di questa pena elevata è ovviamente per noi molto importante". Commenta così Egle Possetti, la portavoce del comitato Ricordo vittime del ponte Morandi, dopo la richiesta di condanna per Castellucci a 18 anni e sei mesi.

"La condanna sarà essenziale"

"Chiaramente sappiamo tutti, come ha anche ricordato il pm, che data l'età dell'imputato ci saranno delle agevolazioni, che poi andrà agli arresti domiciliari. Quindi per noi è essenziale che ci sia una condanna in questo senso, perché rispetto all'età, la condanna sarà essenziale. Direi che per quanto si possa dire c'è soddisfazione in questa prima richiesta".

