Quasi trenta spaccate nei negozi del centro città: arrestato

Finisce in carcere con l'accusa di essere coinvolto in 27 reati tra commessi e tentati nel giro di pochi mesi. Un uomo di origine tunisina, senza fissa dimora, è stato rintracciato negli scorsi giorni dalla squadra mobile della Questura della Spezia che lo ha condotto in carcere per dare seguito a un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal Tribunale della città ligure.
Decine di spaccate in negozi del centro città
L'uomo è accusato di aver perpetrato o provato a perpetrare decine di "spaccate" nei confronti di esercizi commerciali del centro città. "Si è rivelata di fondamentale importanza la fattiva collaborazione delle parti offese", ha fatto sapere la Questura.
