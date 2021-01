Covid: dal 7 gennaio regioni a "colori", Liguria a rischio rosso? Toti: "No agli allarmismi"

GENOVA - Il 7 gennaio scadono le regole speciali per le feste natalizie e le regioni torneranno "colorate", tanto che circolano indiscrezioni sulla possibile collocazione della Liguria tra le regioni "arancioni", se non addirittura "rosse".

Una prospettiva che il presidente della Regione tende a escludere: "C'è chi continua a fare polemiche su come va il Covid in Liguria e su come facciamo i vaccini che il Governo ci manda. Facciamo un numero di tamponi - sottolinea il governatore Giovanni Toti - che ci colloca tra le prime Regioni d'Italia e stiamo affrontando la coda della seconda ondata di Covid con grande capacità. Se qualche persona che si diletta a fare politica, parlasse un poco di meno e studiasse un po' di più i numeri, eviteremmo inutili allarmismi".

Toti aggiunge poi che "la pressione sul sistema ospedaliero in regione è minima".