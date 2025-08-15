Grave incidente in autostrada, motociclista si schianta in galleria sull’A12

Grave incidente stradale sull’autostrada A12, all’interno della galleria tra Genova Est e il raccordo con l’A7. Nel tardo pomeriggio del 15 agosto, un motociclista di 30 anni, residente a Bergamo, ha perso il controllo del proprio mezzo per cause ancora in fase di accertamento, finendo contro il muro della galleria Rivarolo 2.

La dinamica provvisoria

L’impatto è stato particolarmente grave, con il giovane che ha riportato diverse fratture e ora rischia di perdere un piede. Sul posto sono intervenuti con tempestività i volontari della Nuova Volontari San Fruttuoso, supportati dall’automedica Golf 3, che hanno prestato le prime cure al motociclista. Il personale di Autostrade per l’Italia ha gestito la viabilità, chiudendo temporaneamente la carreggiata per consentire i soccorsi e il successivo ripristino della strada.

Come sta il motociclista

Il motociclista è stato trasportato d’urgenza in codice rosso al Policlinico San Martino di Genova, dove è attualmente sotto osservazione.

