Incidente in moto sul Bracco, 50enne in elicottero al San Martino

Immagine d'archivio

Grave incidente motociclistico sul Passo del Bracco nel comune di Carrodano (La Spezia), nel primo pomeriggio di Ferragosto. Un motociclista di 50 anni, per cause ancora in fase di accertamento, ha perso il controllo del proprio mezzo, scivolando e finendo contro il guardrail a bordo strada.ù

La dinamica dell'incidente

L’incidente, autonomo e senza coinvolgimento di altri veicoli, ha richiesto l’intervento immediato dei soccorsi. Sul posto sono giunti rapidamente l’automedica Tango 1 del 118, i vigili del fuoco di Chiavari e un’ambulanza della Croce Azzurra di Moneglia. Il motociclista, che ha riportato diversi traumi, è stato stabilizzato sul luogo dell’incidente e successivamente trasferito d’urgenza in elicottero al Policlinico San Martino di Genova per ricevere cure specialistiche.

La denuncia: "Passo del Bracco come una pista da moto"

Il Passo del Bracco, situato al confine tra le province di Genova e La Spezia, è noto per la sua frequentazione da parte degli appassionati di motociclismo, ma anche per l’alto numero di incidenti, alcuni dei quali mortali. L’Associazione Vittime della Strada ha più volte lanciato l’allarme su questa tratta, evidenziando la pericolosità del percorso, caratterizzato da curve strette e traffico intenso, soprattutto durante i periodi festivi come Ferragosto.