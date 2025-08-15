Coppa Italia, Genoa-Vicenza 3-0. In gol i nuovi Carboni e Stanciu

Comincia con un largo sorriso la Coppa Italia del Genoa. Allo stadio Ferraris i rossoblù superano 3-0 il Vicenza al termine di un incontro ben interpretato, dove emerge netta la superiorità della squadra di Vieira. La formazione di Gallo, tuttavia, attesa protagonista nella prossima serie C, lotta fino in fondo, suscitando una buona impressione.

Davanti al commissario tecnico della Nazionale rumena Mircea Lucescu e al presidente rossoblu Dan Sucu, il Grifone conferma i positivi segnali del pre-campionato: cantiere certamente ancora aperto, ma anche diverse certezze sempre più consolidate. A cominciare dalla brillantezza di un gioco a trazione anteriore, dove soprattutto gli esterni d’attacco dettano ritmi e tratteggiano geometrie. Per proseguire poi con una tenuta fisica e mentale che, nell’occasione, non lasciano scampo agli avversari.

La svolta della serata arriva in chiusura di primo tempo. La rete di Carboni e l’autogol di Benassai nel giro di una manciata di minuti chiudono il discorso qualificazione, sigillato in maniera definitiva dalla perla di Stanciu in avvio di ripresa. Sulle tribune, diversi striscioni in ricordo di Massimo Leopizzi, detto il Cavaliere, storica figura del tifo rossoblu, scomparso in settimana.



Nei sedicesimi di finale (a fine settembre), il prossimo avversario sarà l’Empoli, che ha eliminato ai rigori la Reggiana (1-1 al novantesimo).

Primo tempo

Infortunati Ekuban e Otoa. Marcandalli e Colombo vincono i ballottaggi con Ostigard e Vitinha. Debutto in assoluto in rossoblu per Stanciu, Carboni e Gronbaek.



Primo brivido al minuto 11: assist di Colombo per Carboni, la conclusione di Valentin è troppo centrale, Massolo respinge. La risposta veneta è un diagonale rasoterra di Vitale al 23’: pallone fuori di pochi centimetri.



Il Genoa colleziona calci d’angolo, senza pungere. Almeno fino al 40’, quando Carboni raccoglie in area un assist di Martin e fa esplodere la Gradinata Nord con una conclusione imparabile per Massolo. Nel recupero il raddoppio: punizione sulla sinistra battuta da Stanciu, nell’area piccola la palla carambola addosso a Benassai e quindi in rete, per il più classico degli autogol: 2-0 e squadre al riposo.

Secondo tempo



Subito pericoloso il Vicenza al 2’: Vitale crossa, Leali smanaccia, palla buona per Caferri che però da pochi passi spedisce alle stelle. Al minuto 8 il Genoa chiude i conti. Cross di Martin, respinge Carraro, Stanciu al volo spedisce all’incrocio sotto la Gradinata Zena.



Prima Gronbaek da posizione defilata (conclusione di poco fuori), poi Messias (tiro respinto da Massolo) sfiorano il poker. Ma sarebbe stata una punizione eccessiva per il Vicenza.

Il tabellino

GENOA-VICENZA 3-0



Reti. Primo tempo: 40’ Carboni; 45’ autogol Benassai. Secondo tempo: 8’ Stanciu



GENOA (4-2-3-1): Leali; Norton-Cuffy, Marcandalli (24’ st Ostigard), Vasquez, Martin; Masini, Frendrup; Carboni (14’ st Messias), Stanciu (35’ st Venturino), Gronbaek (14’ st Malinovskyi); Colombo (24’ st Vitinha). All. Vieira.



VICENZA (3-5-2): Massolo; Cuomo, Leverbe, Benassai; Caferri (21’ st Tribuzzi), Cavion (9’ st Rada), Carraro, Vitale (21’ Pellizzari), Sandon; Morra (30’ st Alessio), Capello (9’ st Stuckler). All. Gallo



Note – Ammonito Sandon. Spettatori 3.180 paganti, di cui 697 ospiti. Abbonati 28.101.



Recupero: 2’ nel pt; 0 nel st



Arbitro: Maria Sole Ferrieri Caputi.

