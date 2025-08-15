Coppa Italia, Genoa-Vicenza 3-0. In gol i nuovi Carboni e Stanciu

La svolta della serata arriva in chiusura di primo tempo. La rete di Carboni e l’autogol di Benassai nel giro di una manciata di minuti chiudono il discorso qualificazione, sigillato in maniera definitiva dalla perla di Stanciu in avvio di ripresa. Sulle tribune, diversi striscioni in ricordo di Massimo Leopizzi, detto il Cavaliere, storica figura del tifo rossoblu, scomparso in settimana.
Nei sedicesimi di finale (a fine settembre), il prossimo avversario sarà l’Empoli, che ha eliminato ai rigori la Reggiana (1-1 al novantesimo).
Primo tempo
Infortunati Ekuban e Otoa. Marcandalli e Colombo vincono i ballottaggi con Ostigard e Vitinha. Debutto in assoluto in rossoblu per Stanciu, Carboni e Gronbaek.
Primo brivido al minuto 11: assist di Colombo per Carboni, la conclusione di Valentin è troppo centrale, Massolo respinge. La risposta veneta è un diagonale rasoterra di Vitale al 23’: pallone fuori di pochi centimetri.
Il Genoa colleziona calci d’angolo, senza pungere. Almeno fino al 40’, quando Carboni raccoglie in area un assist di Martin e fa esplodere la Gradinata Nord con una conclusione imparabile per Massolo. Nel recupero il raddoppio: punizione sulla sinistra battuta da Stanciu, nell’area piccola la palla carambola addosso a Benassai e quindi in rete, per il più classico degli autogol: 2-0 e squadre al riposo.
Secondo tempo
Subito pericoloso il Vicenza al 2’: Vitale crossa, Leali smanaccia, palla buona per Caferri che però da pochi passi spedisce alle stelle. Al minuto 8 il Genoa chiude i conti. Cross di Martin, respinge Carraro, Stanciu al volo spedisce all’incrocio sotto la Gradinata Zena.
Prima Gronbaek da posizione defilata (conclusione di poco fuori), poi Messias (tiro respinto da Massolo) sfiorano il poker. Ma sarebbe stata una punizione eccessiva per il Vicenza.
Il tabellino
GENOA-VICENZA 3-0
Reti. Primo tempo: 40’ Carboni; 45’ autogol Benassai. Secondo tempo: 8’ Stanciu
GENOA (4-2-3-1): Leali; Norton-Cuffy, Marcandalli (24’ st Ostigard), Vasquez, Martin; Masini, Frendrup; Carboni (14’ st Messias), Stanciu (35’ st Venturino), Gronbaek (14’ st Malinovskyi); Colombo (24’ st Vitinha). All. Vieira.
VICENZA (3-5-2): Massolo; Cuomo, Leverbe, Benassai; Caferri (21’ st Tribuzzi), Cavion (9’ st Rada), Carraro, Vitale (21’ Pellizzari), Sandon; Morra (30’ st Alessio), Capello (9’ st Stuckler). All. Gallo
Note – Ammonito Sandon. Spettatori 3.180 paganti, di cui 697 ospiti. Abbonati 28.101.
Recupero: 2’ nel pt; 0 nel st
Arbitro: Maria Sole Ferrieri Caputi.
IL COMMENTO
Sindaca, difenda la sua città dal caos traffico del porto
Un dehors anche per Verdi con i “Falstaff” in piazza Soziglia