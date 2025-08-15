Malori in spiaggia, chiesa e strada: anche a Ferragosto regole ignorate

Chi non ha voluto perdere la messa, chi non ha rinunciato alla passeggiatina e chi ha pensato che al mare ci sarebbe stato fresco. Tantissime le chiamate arrivata al 112 per soccorrere anziani che si sono sentiti male per il gran caldo in questo 15 agosto con bollino rosso.

Ferragosto 2025 a Genova si è rivelato una giornata intensa non solo per il consueto afflusso di turisti e vacanzieri, ma anche per una serie di malori e incidenti che hanno messo alla prova i servizi di emergenza ed evidenziato il mancato rispetto delle regole in diversi contesti cittadini. Spiaggia, chiese e strade, dunque, sono state teatro di episodi che hanno richiesto interventi immediati.