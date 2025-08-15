Malori in spiaggia, chiesa e strada: anche a Ferragosto regole ignorate

Chi non ha voluto perdere la messa, chi non ha rinunciato alla passeggiatina e chi ha pensato che al mare ci sarebbe stato fresco. Tantissime le chiamate arrivata al 112 per soccorrere anziani che si sono sentiti male per il gran caldo in questo 15 agosto con bollino rosso.
Ferragosto 2025 a Genova si è rivelato una giornata intensa non solo per il consueto afflusso di turisti e vacanzieri, ma anche per una serie di malori e incidenti che hanno messo alla prova i servizi di emergenza ed evidenziato il mancato rispetto delle regole in diversi contesti cittadini. Spiaggia, chiese e strade, dunque, sono state teatro di episodi che hanno richiesto interventi immediati.
Malori in spiaggia: sovraffollamento e caldo
Le spiagge genovesi, prese d’assalto per il weekend di Ferragosto, hanno registrato diversi casi di malori, principalmente legati al caldo e alla disidratazione. A Sestri Levante un anziano è stato soccorso dall'automedica e portato all'ospedale di Lavagna, in una chiesa in centro a Genova i soccorritori sono intervenuti per assistere alcuni presenti alla messa colti da malesseri. Non solo anziani, a Marinella di Sarzana un bimbo ha avuto un malore ed è stato elisoccorso in Toscana con ricovero al Mayer a Firenze, ancora da accertare le cause. Tra gli altri casi, ancora, un sub che si è sentito male è stato soccorso all'isola Gallinara prelevato da Grifo e portato al San Martino.
