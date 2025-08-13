Sindaca, difenda la sua città dal caos traffico del porto

Anche la sindaca Silvia Salis interviene sul tema del traffico cittadino causato dagli imbarchi dei traghetti, rispondendo all’appello lanciato da Primocanale (leggi qui).

Dopo la decisione del presidente dell’Autorità di Sistema Portuale Matteo Paroli, di istituire un tavolo tecnico con tutti gli attori coinvolti (leggi qui), per affrontare un problema che da anni mette a dura prova la viabilità cittadina, la prima cittadina si è detta pronta a sostenere le proposte del numero uno del porto.

Da tempo Primocanale denuncia come, pur essendo il porto una risorsa fondamentale per l’occupazione e l’economia, esso generi anche gravi disagi a Genova: traffico paralizzato, viabilità compromessa, inquinamento e difficoltà quotidiane per chi vive e lavora in settori diversi dalla portualità. Problemi che, storicamente, non sono mai stati affrontati in modo risolutivo.

L’auspicio è che la nuova sindaca, insieme al presidente Paroli, riesca a individuare un equilibrio che permetta a porto e città di convivere, tutelando da un lato lo sviluppo economico e dall’altro la qualità della vita dei cittadini.

Iscriviti ai canali di Primocanale su WhatsApp, Facebook e Telegram. Resta aggiornato sulle notizie da Genova e dalla Liguria anche sul profilo Instagram e sulla pagina Facebook