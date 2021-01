Coronavirus, in Liguria 221 nuovi casi e 27 persone in più ricoverate

GENOVA - In Liguria 221 nuovi positivi su 2.140 tamponi molecolari effettuati. In provincia di Imperia (Asl 1) 44, Savona (Asl 2) 31, Genova: 68, di cui in Asl 3 47, mentre nel Tigullio in Asl 4 21. Alla Spezia (Asl 5) sono invece 71 i nuovi positivi.

Sono 767 gli ospedalizzati, 27 più di ieri, di cui 71 in terapia intensiva, mentre ieri erano 66. Altri 5 decessi segnalati in regione, di persone tra i 71 e i 92 anni, morte tra l'1 e il 2 gennaio. E' quanto emerge dal bollettino quotidiano della Regione sulla base del flusso dati tra Alisa e il ministero della Salute. Sono però 118 i nuovi guariti, con 58 altre persone in isolamento domiciliare (sono ora 5.020). Ci sono 4.727 persone in sorveglianza attiva (ieri erano 4.901).

INDICE RT - E' oggi pari a 0,99 in Italia l'indice Rt, che indica quante persone possono essere contagiate da un individuo che ha l'infezione. Lo indicano i calcoli del fisico Roberto Battiston, dell'Università di Trento, un risultato simile a quello fornito dall'Istituto Superiore di Sanità (Iss). "L'individuazione delle zone rosse, gialle e arancioni parte dal valore dell'indice Rt, ma non considera il grado di sviluppo dell'epidemia sul territorio", osserva Battiston. "Va invece inclusa nella valutazione la quantità dei casi positivi nella regione perché sono i due valori insieme che determinano quanto rapidamente può ripartire l'epidemia con il rischio di saturare il sistema sanitario territoriale".

VACCINI - E' salito ad 84.027, secondo i dati ufficiali aggiornati alla tarda mattina, il numero degli italiani vaccinati contro il Covid 19. Il Lazio, con 17.374 vaccinati, è la regione con il più alto numero di somministrazioni in assoluto; mentre la Provincia Autonoma di Trento è in testa alla classifica per quanto riguarda la percentuale dei vaccinati (45,1%) sul numero di dosi consegnate (4.975). Il 27 dicembre sono state consegnate 9.750 dosi di vaccino, interamente somministrate. Dal 30 dicembre al 1 gennaio sono state consegnate altre 469.950, in corso di somministrazione. A Siracusa una dottoressa, Antonella Franco, vaccinata 6 giorni fa è risultata positiva al Covid. Non risulterebbero altri casi simili al momento tra gli operatori sanitari siracusani che con lo stesso autobus si sono recati a Palermo per la somministrazione della prima dose del vaccino anti coronavirus. Così come al momento sembra esclusa una correlazione tra il vaccino e la riscontrata positività. Il sospetto è che potesse già avere in incubazione l'infezione senza accusare alcun sintomo. "Rifarei il vaccino e farò il richiamo che rappresenta l'unica grande opportunità che abbiamo per vincere questa battaglia. Se non l'avessi fatto, il virus indisturbato mi avrebbe arrecato magari un danno irreversibile".