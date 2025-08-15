Coppa Italia, Genoa-Vicenza 3-0. In gol i nuovi Carboni e Stanciu

Esordio di stagione vincente per il Genoa che al Ferraris batte 3-0 il Vicenza nei trentaduesimi di Coppa Italia. Rossoblù in vantaggio al 40' grazie a Valentin Carboni. Al 45' arriva il raddoppio del Genoa in seguito a un autogol del vicentino Benassai propiziata da una velenosa punizione di Stanciu. A l 55' poi il gol di Stanciu.
Ai sedicesimi di finale il Genoa affronterà l'Empoli. Sabato 23 agosto invece è atteso il debutto in campionato contro il Lecce di Eusebio Di Francesco.
