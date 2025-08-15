Rapina con coltello da 19 cm davanti al San Martino, 45enne derubato della collana. Due arresti

Immagine d'archivio

Giovedì sera, fermata dell'autobus davanti all'ospedale San Martino. Un uomo aspetta la partenza del 18 quando si sente strappare con forza la collana d'oro dal collo e vede un ragazzo scappare via. La vittima, 45enne genovese, non si lascia intimorire e insegue i malviventi, supportato da un passante che, con prontezza, lo aiutato a fermare i due ladri. Così, la collana, sebbene danneggiata, è recuperata.

La fuga e l’intervento della polizia

I due giovani, di età compresa tra i 20 e i 25 anni, hanno tentato di dileguarsi a piedi, ma la loro fuga è stata breve. Una chiamata al 112 ha allertato le volanti della polizia, che sono intervenute tempestivamente sul posto. Gli agenti hanno raggiunto i malviventi in pochi minuti, sorprendendoli mentre cercavano di allontanarsi dalla zona. Durante il fermo, uno dei due ha attirato l’attenzione degli agenti infilando qualcosa negli slip. Sottoposto a perquisizione, il giovane ha dovuto dichiarare di aver nascosto un coltello a serramanico con una lama di 9 centimetri e un cacciavite.

I due responsabili sono stati arrestati con l’accusa di tentata rapina. Dopo essere stati identificati e condotti in questura, saranno giudicati per direttissima nella mattinata di domani, 16 agosto 2025.

