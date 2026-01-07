Ladro d'abbigliamento arrestato: quattro furti in venti minuti in via XX Settembre

La Polizia di Stato di Genova ha arrestato un tunisino di 25 anni per rapina, resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato. Il giovane è stato anche denunciato e per oltraggio a pubblico ufficiale e furto aggravato. Il giovane infatti ha rubato diversi capi di abbigliamento in appena 20 minuti da quattro diversi negozi di via XX Settembre.

I fatti risalgono alla giornata di martedì 6 gennaio quando gli agenti del commissariato di San Fruttuoso e dell’U.P.G. e S.P. sono intervenuti in via XX un negozio di abbigliamento il personale addetto alla vigilanza aveva sorpreso l'uomo che si aveva indossato un paio di scarpe prelevate dagli scaffali e si stava allontanando senza pagare.

Giunti sul posto gli agenti di polizia hanno trovato il giovane che stava aggredendo il vigilante nel tentativo di fuggire. Nonostante la resistenza opposta anche nei confronti dei poliziotti il 25enne è stato bloccato. Ma non è finita qui. Durante il trasferimento in questura il giovane ha mantenuto lo stesso comportamento violento, tanto da danneggiare la portiera posteriore dell’auto di servizio a calci.

Sul luogo dell’intervento, a terra, gli agenti hanno rinvenuto alcuni capi d’abbigliamento e un profumo, tutta merce risultata rubata pochi minuti prima, in altri due esercizi sempre di via XX Settembre. Anche la tuta che portava indosso è risultata asportata in un quarto negozio. Dalle telecamere dei sistemi di videosorveglianza di tutti e quattro gli esercizi commerciali è emerso che i furti sono stati perpetrati in un lasso di tempo di circa 20 minuti.