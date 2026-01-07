Cronaca

Torna alla homepage

Ladro d'abbigliamento arrestato: quattro furti in venti minuti in via XX Settembre

1 minuto e 15 secondi di lettura
di a.p.

La Polizia di Stato di Genova ha arrestato un tunisino di 25 anni per rapina, resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato. Il giovane è stato anche denunciato e per oltraggio a pubblico ufficiale e furto aggravato. Il giovane infatti ha rubato diversi capi di abbigliamento in appena 20 minuti da quattro diversi negozi di via XX Settembre. 

I fatti risalgono alla giornata di martedì 6 gennaio quando gli agenti del commissariato di San Fruttuoso e dell’U.P.G. e S.P. sono intervenuti in via XX Settembre dove in un negozio di abbigliamento il personale addetto alla vigilanza aveva sorpreso l'uomo che si aveva indossato un paio di scarpe prelevate dagli scaffali e si stava allontanando senza pagare.

Giunti sul posto gli agenti di polizia hanno trovato il giovane che stava aggredendo il vigilante nel tentativo di fuggire. Nonostante la resistenza opposta anche nei confronti dei poliziotti il 25enne è stato bloccato. Ma non è finita qui. Durante il trasferimento in questura il giovane ha mantenuto lo stesso comportamento violento, tanto da danneggiare la portiera posteriore dell’auto di servizio a calci.

Sul luogo dell’intervento, a terra, gli agenti hanno rinvenuto alcuni capi d’abbigliamento e un profumo, tutta merce risultata rubata pochi minuti prima, in altri due esercizi sempre di via XX Settembre. Anche la tuta che portava indosso è risultata asportata in un quarto negozio. Dalle telecamere dei sistemi di videosorveglianza di tutti e quattro gli esercizi commerciali è emerso che i furti sono stati perpetrati in un lasso di tempo di circa 20 minuti.

Iscriviti ai canali di Primocanale su WhatsAppFacebook e Telegram. Resta aggiornato sulle notizie da Genova e dalla Liguria anche sul profilo Instagram e sulla pagina Facebook

ARTICOLI CORRELATI

i carabinieri in azione
Martedì 11 Novembre 2025

Arrestato ladro seriale: nel cellulare la gallery dei sopralluoghi negli appartamenti

È stato fermato con tutta la refurtiva del caso
Un uomo ruba il portafoglio da una borsa
Sabato 18 Ottobre 2025

Furto della borsetta, due giovani inseguono il ladro e lo fanno arrestare

Al telefono con la centrale operativa della polizia riescono a incastrare l'autore del furto
Martedì 16 Settembre 2025

Ladro acrobata di 74 anni tenta il furto ma viene scoperto, arrestato

Il 74enne si è arrampicato sui tubi esterni della facciata

TAGS