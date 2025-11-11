Arrestato ladro seriale: nel cellulare la gallery dei sopralluoghi negli appartamenti

I carabinieri del Nucleo Radiomobile di Genova hanno arrestato questa notte, nel centro cittadino, un 29enne albanese già destinatario di un provvedimento di espulsione emesso dal tribunale di Parma. L’uomo, condannato in passato per furti in appartamento, aveva il divieto di rientro in Italia per cinque anni.

La galleria degli obiettivi

Decisivo il ritrovamento del telefono cellulare: all’interno, una vera e propria gallery di fotogrammi scattati durante i sopralluoghi in abitazioni private, evidenti preparativi per nuovi colpi.

La fuga tra le auto



Alla vista della pattuglia, il 29enne ha tentato di sfuggire al controllo nascondendosi tra le auto parcheggiate. Bloccato dai militari, è stato subito perquisito. Nel borsone che portava con sé sono emersi passamontagna, binocolo, cacciaviti, torce e altri arnesi da scasso.