Cronaca

Torna alla homepage

Arrestato ladro seriale: nel cellulare la gallery dei sopralluoghi negli appartamenti

È stato fermato con tutta la refurtiva del caso
57 secondi di lettura
di An.De.
i carabinieri in azione
I carabinieri del Nucleo Radiomobile di Genova hanno arrestato questa notte, nel centro cittadino, un 29enne albanese già destinatario di un provvedimento di espulsione emesso dal tribunale di Parma. L’uomo, condannato in passato per furti in appartamento, aveva il divieto di rientro in Italia per cinque anni.

La galleria degli obiettivi

Decisivo il ritrovamento del telefono cellulare: all’interno, una vera e propria gallery di fotogrammi scattati durante i sopralluoghi in abitazioni private, evidenti preparativi per nuovi colpi.

La fuga tra le auto

Alla vista della pattuglia, il 29enne ha tentato di sfuggire al controllo nascondendosi tra le auto parcheggiate. Bloccato dai militari, è stato subito perquisito. Nel borsone che portava con sé sono emersi passamontagna, binocolo, cacciaviti, torce e altri arnesi da scasso.
 
L’arresto e il rito direttissimo

Il ladro è stato accompagnato al Comando Provinciale di Genova e trattenuto nelle camere di sicurezza in attesa del processo per direttissima. Oltre alla violazione del divieto di rientro, dovrà rispondere di possesso di arnesi da effrazione e, probabilmente, di tentata preparazione di nuovi furti. Le indagini proseguono per verificare se i sopralluoghi immortalati nel telefono abbiano già portato a colpi messi a segno.

Iscriviti ai canali di Primocanale su WhatsAppFacebook e Telegram. Resta aggiornato sulle notizie da Genova e dalla Liguria anche sul profilo Instagram e sulla pagina Facebook

TAGS