Tenta il furto ma viene scoperto, arrestato ladro acrobata di 74 anni

A 74 anni si è arrampicato lungo le tubature esterne di un condominio e ha rubato in un appartamento. Ma la proprietaria lo ha scoperto e, dopo averlo inseguito, lo ha fatto arrestare.

L'anziano è stato visto da una donna, che lo ha trovato nel suo appartamento

È successo la notte tra domenica e lunedì, nel quartiere di Genova Castelletto in corso Dogali. Gli agenti delle volanti hanno arrestato l'anziano con l'accusa di rapina e lo hanno denunciato per possesso ingiustificato di chiavi alterate e grimaldelli. L'intervento è scattato dopo la segnalazione di una giovane che ha sorpreso all'interno della propria abitazione un uomo mentre rovistava tra le sue cose. Prima di scappare, lo sconosciuto l'ha minacciata, intimandole di tacere. La donna lo ha invece inseguito e senza mai perderlo di vista ha chiamato la polizia.

Anche un residente si è lanciato all'inseguimento

Nel frattempo, all'inseguimento si è lanciato anche un residente, che ha notato la scena e ha capito cosa stesse succedendo. Gli agenti lo hanno bloccato mentre era ancora vicino al caseggiato. Addosso gli hanno trovato due cacciavite, diversi guanti in lattice e un cosmetico sottratto dalla borsa della giovane.

Il 74enne si è arrampicato sui tubi esterni della facciata

Dagli accertamenti è emerso che il 74enne è riuscito a entrare nell'appartamento arrampicandosi lungo i tubi esterni della facciata, fino alla finestra del bagno al secondo piano. Ha forzato le inferriate con un cric ed è entrato. Proprio sotto la finestra gli agenti hanno trovato una borsa con due piedi di porco, un trapano a manovella, una cesoia, uno scalpello, un martello, una chiave a pappagallo e cinque corde. L'anziano era sottoposto a obbligo di dimora notturna e di presentazione in caserma due volte alla settimana.

