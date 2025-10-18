Furto della borsetta, due giovani inseguono il ladro e lo fanno arrestare

Furto e inseguimento nei vicoli genovesi

Furto e inseguimento, con il supporto della polizia, nella serata di ieri nei vicoli genovesi: erano le ore 20 circa quando una ragazza, che si trovava per strada con il fidanzato, viene derubata della sua borsetta. Avvistato l'autore del furto, la coppia inizia a inseguirlo: siamo nelle zone limitrofe a via del Molo, al confine con la zona del Porto Antico. Durante l'inseguimento, i due ragazzi chiamano le forze dell'ordine e restano sempre in contatto con la centrale operativa della Polizia. Grazie alla collaborazione dei giovani i poliziotti intercettano l'uomo, un genovese 35enne, e lo fanno arrestare.

