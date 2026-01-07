Cronaca

Incidente in via Canevari: auto si schianta dopo un inseguimento con la polizia

Fortunatamente, nell'incidente non si sono registrati feriti
di Aurora Bottino

Si è concluso con un incidente l'inseguimento andato in scena nella notte per le strade di Genova. Ancora non sono chiari tutti i dettagli, ma dalle prime informazioni sembrerebbe che l'auto coinvolta non si sia fermata allo stop dei poliziotti, anzi abbia accelerato. A quel punto, gli agenti, si sono messi all'inseguimento: arrivati in via Canevari, il veicolo in fuga si sarebbe schiantato.

L'ennesimo inseguimento a Genova

Fortunatamente, nell'incidente non si sono registrati feriti. Si tratta dell'ennesimo inseguimento a Genova: nella notte del 23 dicembre, un'auto che scappava dalle forze dell'ordine ha provocato un incidente frontale con un'altra macchina in largo Jursè, all'altezza della rotonda di via Pieragostini, nel quartiere di Sampierdarena.

Scappa dalla polizia e provoca un incidente, era a bordo di un'auto rubata

Dalle indagini è poi emerso che la persona alla guida, un uomo senza fissa dimora arrestato per resistenza a pubblico ufficiale, era a bordo di un veicolo rubato.

