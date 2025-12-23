Scappa dalla polizia e provoca un incidente, era a bordo di un'auto rubata

Era alla guida in un'auto rubato l'uomo che questsa notte non si è fermato all'alt intimato dalla polizia di Stato, scatenando un inseguimento che si è concluso con un violento scontro frontale in largo Jursè, all'altezza della rotonda di via Pieragostini. Senza fissa dimora, è stato arrestato dalla polizia per resistenza a pubblico ufficiale.

La dinamica dell'incidente

L'incidente è avvenuto poco dopo le 4:30 di questa notte, tra lunedì e martedì. L'auto in fuga, che viaggiava a forte velocità, si è schiantata contro un'altra vettura in transito nella rotonda, provocando un impatto devastante. Sul posto sono intervenute immediatamente tre ambulanze del 118: due feriti sono stati trasportati all'ospedale Villa Scassi e uno al Galliera, tutti in codice giallo per traumi di media gravità.

I soccorsi e i rilievi

Sul luogo dello scontro hanno operato la polizia di Stato e la polizia locale, che ha chiuso temporaneamente la strada per i rilievi e la ricostruzione della dinamica. Il traffico nella zona è rimasto in tilt fino alle prime ore del mattino, tornando alla normalità intorno alle 8. Sul posto sono intervenuti anche volontari della Croce d'Oro di Sampierdarena, della Croce Verde di Sestri Ponente e dei Volontari del Soccorso Fiumara.