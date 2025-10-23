Motociclista a bordo di uno scooter rubato a Genova: scatta l'inseguimento, due incidenti e un poliziotto ferito

Inseguimento quasi da film in lungomare Canepa nella serata di ieri, mercoledì 22 ottobre, che si è concluso con due incidenti e il traffico nel caso. Tutto è iniziato quando un uomo alla guida di uno scooter poi risultato rubato non si è fermato all'alt della polizia. Erano le 19:30. Da lì, è partito un inseguimento proseguito fino all'inizio della rampa che porta alla strada sopraelevata.

Il traffico in direzione levante è stato temporaneamente deviato su via Milano per almeno un'ora.

Tutto è iniziato quando l'uomo non si è fermato all'alt

Secondo i rilievi della polizia locale, lo scooterista avrebbe scontrato un'altra auto nel tentativo di "seminare" gli agenti di polizia. Poco dopo, l'auto della polizia avrebbe scontrato un'altra macchina.

Il bilancio è di un agente ferito.

