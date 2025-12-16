Scontri prima di Genoa - Inter, arrestati cinque ultras rossoblù

La polizia ha arrestato cinque tifosi del Genoa per gli scontri di domenica fuori dallo stadio Luigi Ferraris prima della partita Genoa-Inter. La polizia ha eseguito gli arresti in differita dopo avere visionato le immagini delle telecamere di videosorveglianza e delle televisioni.
Scontri prima di Genoa - Inter, feriti 15 poliziotti. Continuano le indagini
Cosa è successo
Chi sono gli arrestati
Gli arrestati sono indagati per travisamento con uso di caschi o cappucci, resistenza a pubblico ufficiale aggravata e in concorso, violazioni della normativa in materia di manifestazioni sportive e danneggiamento aggravato.
Scontri davanti allo stadio prima di Genoa-Inter, sequestrate le immagini delle telecamere
Le immagini di videosorveglianza
In particolare, le indagini hanno consentito di immortalare in modo inequivocabile gli arrestati mentre mettevano in atto condotte di estrema violenza, nel pieno dei disordini: uno dei soggetti è stato ripreso mentre impugnava e scagliava con forza un cartello di segnaletica stradale in metallo pesante contro la Forza Pubblica, schierata a protezione del settore ospiti e frapposta tra la tifoseria genoana e quella interista.
Gli altri arrestati sono stati documentati mentre brandivano aste, bastoni e cinghie, utilizzate attivamente per colpire gli operatori di polizia, in un contesto di aggressività organizzata e reiterata.
IL COMMENTO
