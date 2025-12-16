Scontri prima di Genoa - Inter, arrestati cinque ultras rossoblù

La polizia ha arrestato cinque tifosi del Genoa per gli scontri di domenica fuori dallo stadio Luigi Ferraris prima della partita Genoa-Inter. La polizia ha eseguito gli arresti in differita dopo avere visionato le immagini delle telecamere di videosorveglianza e delle televisioni.

Cosa è successo

Secondo quanto ricostruito dalla Digos, un gruppo di genoani, partito da scalinata Montaldo, ha cercato di aggredire i tifosi neroazzurri al loro arrivo al settore ospiti dello stadio genovese. Oltre a lanciare petardi, bombe carta e fumogeni, il gruppo di tifosi, circa 300, ha tentato di rompere il cordone creato dagli agenti del reparto mobile per evitare il contatto tra le due tifoserie, senza riuscirci.

Chi sono gli arrestati

I cinque soggetti arrestati, tutti italiani e del posto, sono di età compresa tra i 23 e i 47 anni. Uno di essi è stato in passato sottoposto a misura di sorveglianza speciale ed è attualmente gravato da avviso orale del Questore, un altro è attualmente gravato da un DASPO Urbano, mentre gli altri risultano, a vario titolo, già noti per reati contro la persona, contro il patrimonio e contro la pubblica amministrazione.