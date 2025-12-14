Ancora incidenti, donna investita da un'auto in via Donghi

Ancora incidenti per le strade di Genova dove in tarda mattinata, intorno a mezzogiorno, un altro investimento ha avuto luogo dopo quelli degli ultimi giorni che hanno visto tre ragazzi travolti in via Bobbio e un uomo con il suo cane investiti in via Fillak. Questa volta a finire al pronto soccorso è stata una donna di 70 anni, travolta da un'auto in via Donghi, a San Fruttuoso.

I soccorsi

Sul posto è intervenuta la polizia locale e il 118: la donna è stata soccorsa dall'automedica per un trauma cranico e trasportata in codice giallo all'ospedale San Martino. Avviati i rilievi dell'incidente, la strada è stata chiusa temporaneamente. Ancora non è chiaro se la signora stesse attraversando sulle strisce pedonali.