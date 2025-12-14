Paura in via Fillak, uomo a spasso con il cane investito sulle strisce

Ancora una persona investita in via Walter Fillak, a Sampierdarena, dove nella serata di sabato un uomo e il suo cane sono stati travolti da un'auto.

I soccorsi

L'uomo stava attraversando sulle strisce pedonali a metà della via con al guinzaglio il suo cane quando una macchina li ha centrati. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118, gli agenti della polizia locale e la Croce Gialla.

A seguito dell'urto infatti, sia il pedone che l’animale, sono rimasti feriti. L'uomo è stato soccorso dal personale sanitario e trasportato in codice giallo all’ospedale Villa Scassi mentre l'animale dalla Croce Gialla.

L'incidente di settembre

Solo a settembre un pensionato di 82 anni è morto dopo aver investito un uomo che attraversava fuori dalle strisce in via Paolo Reti, a qualche centinaio di metri dall'attraversamento di via Fillak. L'anziano, a bordo del suo scooter con la nipote, si era visto sbucare il passante da dietro un furgone parcheggiato sul marciapiede.