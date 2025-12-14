Alta tensione al Ferraris, scontri tra genoani e interisti

Problemi di ordine pubblico poco dopo le 16.30 fuori dal Ferraris dove alle 18 è in programma la gara di serie A tra Genoa e Inter. Gruppi di tifosi si sono affrontati all'ingresso del settore ospiti e soprattutto nei pressi di piazza Romagnosi. Una vettura ha preso fuoco perchè colpita da uno dei tanti razzi lanciati. Sul posto vigili del fuoco, ambulanze e forze dell'ordine.

Gli scontri sono scoppiati all'arrivo dei pullman dei tifosi dell'Inter. Secondo testimoni, questi sarebbero arrivati con le porte del pullman già aperte, lanciando fumogeni e bombe carta. Sempre secondo testimoni, i tifosi del Genoa sarebbero stati ad aspettarli, dall'ingresso del settore ospiti.

A quel punto è scoppiato subito il caos. Sono volati petardi, fumogeni e bottiglie presi da una campana di raccolta rovesciata. Un furgone e una moto hanno preso fuoco, due auto posteggiate sono rimaste danneggiate. Polizia e carabinieri sono intervenuti per dividere le tifoserie. Due agenti sono rimasti feriti. Terminati i tafferugli, l'afflusso dei tifosi allo stadio è ripreso regolare. Il traffico sulla strada davanti allo stadio di Marassi è rimasto bloccato.