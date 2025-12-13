Travolti da automobile sulle strisce pedonali, ancora un incidente stradale a Genova

Tre giovani di circa 20 anni sono rimasti feriti dopo essere stati investiti da un'automobile in via Bobbio, a Staglieno, mentre attraversavano la strada sulle strisce pedonali.

E' successo questa mattina intorno alle 6, all'altezza del panificio Tognoni: i tre, un ragazzo e due ragazze, sono stati travolti da un'automobile che procedeva in direzione monte. Alla guida del mezzo una donna di circa 40 anni, risultata negativa all'alcool test.

Tutti i feriti sono stati soccorsi e portati all'ospedale San Martino: in codice rosso il ragazzo, di 22 anni, che ha riportato trauma cranico e la frattura scomposta di una caviglia; grave anche una delle due ragazze, di 22 anni, che ha riportato trauma cranico e la frattura scomposta di una gamba. In codice giallo l'ultima ragazza, ferita al ginocchio. Nessuno dei tre è in pericolo di vita

Sul posto sono arrivate l’automedica del 118 e le ambulanze della Squadra Emergenza, della Nuova Volontari San Fruttuoso e della croce bianca genovese.