Cronaca

Torna alla homepage

Trovato vivo il 60enne disperso a Carta: decisivo il fiuto dei cani dei vigili del fuoco

Hanno preso parte i soccorsi con Mezzi e Tecniche Speciali) della Croce Rossa Italiana
59 secondi di lettura
di An.De.
Un cane da soccorso dei vigili del fuocoI cinofili del vigili del fuoco
È stato ritrovato vivo il 60enne disperso da ieri nel territorio di Carta, piccolo borgo del Savonese. A guidare i soccorritori fino all'uomo, nascosto tra la vegetazione a soli 300 metri dalla propria abitazione, è stato il fiuto infallibile dei cani molecolari dei vigili del fuoco. Il ritrovamento è avvenuto a circa 500 metri dall’Unità di Comando Locale (UCL) dei Vigili del Fuoco, punto di coordinamento delle ricerche. L’uomo, in ipotermia ma cosciente, è stato immediatamente stabilizzato sul posto.

Le operazioni di soccorso

Sul posto sono intervenuti i Soccorsi con Mezzi e Tecniche Speciali della Croce Rossa Italiana – Nucleo Liguria, con un infermiere di area critica, una  dottoressa del 118, Protezione Civile, Soccorso Alpino e la squadra volontaria dei Vigili del Fuoco di Borghetto Santo Spirito.
A supportare le operazioni l’elicottero Drago dei Vigili del Fuoco, decollato da Torino, che ha trasportato l'uomo all'ospedale di Alessandria.

Il ruolo dei cinofili

Decisivi i cani molecolari dei Vigili del Fuoco, che in poche ore hanno individuato la traccia dell’uomo nonostante il terreno impervio e la fitta vegetazione. 

