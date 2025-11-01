Trovato vivo il 60enne disperso a Carta: decisivo il fiuto dei cani dei vigili del fuoco

I cinofili del vigili del fuoco

È stato ritrovato vivo il 60enne disperso da ieri nel territorio di Carta, piccolo borgo del Savonese. A guidare i soccorritori fino all'uomo, nascosto tra la vegetazione a soli 300 metri dalla propria abitazione, è stato il fiuto infallibile dei cani molecolari dei vigili del fuoco. Il ritrovamento è avvenuto a circa 500 metri dall’Unità di Comando Locale (UCL) dei Vigili del Fuoco, punto di coordinamento delle ricerche. L’uomo, in ipotermia ma cosciente, è stato immediatamente stabilizzato sul posto.

Le operazioni di soccorso

Sul posto sono intervenuti i Soccorsi con Mezzi e Tecniche Speciali della Croce Rossa Italiana – Nucleo Liguria , con un infermiere di area critica, una dottoressa del 118, Protezione Civile, Soccorso Alpino e la squadra volontaria dei Vigili del Fuoco di Borghetto Santo Spirito .

A supportare le operazioni l’ elicottero Drago dei Vigili del Fuoco , decollato da Torino, che ha trasportato l'uomo all'ospedale di Alessandria.

Il ruolo dei cinofili