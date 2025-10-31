Ancora nessuna traccia del sub disperso alla Haven, continuano le ricerche

Immagine d'archivio

Continuano le ricerche del sub disperso ad Arenzano durante un'immersione organizzata al relitto della Haven.

L'uomo stava partecipando a una immersione organizzata alla Haven

L'allarme era scattato nella giornata di mercoledì 29 ottobre. Da quanto emerso, dell'uomo si sono perse le tracce durante una sessione di scuba diving nei pressi del relitto della nave cisterna Haven, naufragata nel 1991 al largo della costa genovese. Le prime ricerche non avevano dato esito positivo, così vigili del fuoco e guardia costiera tornano in mare per trovarlo al più presto.

Oggi potrebbe essere utilizzato il sottomarino a comando remoto

A rendere ancora più complesse le operazioni dei giorni scorsi è stato il maltempo: nella giornata di ieri la scarsa visibilità non ha permesso il decollo degli elicotteri, né l'utilizzo del sottomarino a comando remoto (Rov) per le ricerche in profondità. Il robot potrebbe invece essere usato per le ricerche che sono ricominciate nella mattinata di oggi, venerdì 31 ottobre.

