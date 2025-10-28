Blitz al Leonardo da Vinci, si indaga su due assalti simili. Oggi il presidio degli studenti

× Il tuo browser è obsoleto.

Due episodi "fotocopia" in altre scuole superiori occupate, la prima parte di ragazzi identificata e il presidio degli studenti questa mattina. Sono i punti fondamentali della vicenda che, nella notte tra sabato e domenica, quando un gruppo di quaranta giovani vestiti di nero, armati di spranghe al grido "viva il Duce", hanno sfondato l'entrata del liceo scientifico Leonardo Da Vinci di via Bartolomeo Arecco, a Castelletto. All'interno della scuola si trovavano circa 200 studenti, pronti a passare la notte per l'occupazione pacifica organizzata nell'assemblea scolastica del venerdì prima.

Altri blitz simili in due scuole occupate, sempre a ottobre

Le indagini continuano, a "360 gradi" come spiega la polizia per ricostruire l'accaduto e la matrice dell'assalto, ma i due episodi che ricordano il raid squadrista del "Leo", avvenuti allo scientifico Calvino di Borzoli a inizio ottobre e il Nautico San Giorgio a metà dello stesso mese, sono velocemente entrati nel fascicolo della Digos, a cui spetta il compito di ricostruire ogni dettaglio della notte di sabato e, soprattutto, la matrice del gesto. In corso di valutazione la contestazione, oltre all'inevitabile reato di danneggiamento, le specifiche aggravanti legate all'uso di simboli neonazisti come la svastica e ai cori su Mussolini.

La ricostruzione dell'assalto

È successo qualche minuto dopo la mezzanotte. Secondo il racconto di diversi ragazzi presenti nell’Istituto durante l’assalto, il gruppo aveva sostato per circa mezz’ora nel parcheggio davanti all’entrata: a quel punto, armati di pezzi di ferro recuperati dal vicino cantiere edile, si è diviso. Una decina si è arrampicata sui ponteggi e sulle scale anti incendio, altri hanno sfondato l’ingresso, distruggendo la porta a vetri e i banchi che erano stati messi dagli studenti per barricare l’entrata. "Hanno urlato viva il Duce" raccontano, come viene poi dichiarato dal Collettivo Studenti Leonardo Da Vinci sulle sue pagine social. Diverse le telefonate al 112, ma secondo i ragazzi la polizia non sarebbe arrivata se non la mattina seguente. Su questo, il questore Silvia Burdese ha specificato che “si stanno valutando tempi e modi dell’intervento”. La scuola risulta danneggiata con scritte sui muri (tra le quali una svastica e “Free sosa”) vetri spaccati e sedie rotte. Diverse aule sono state invase dalla schiuma degli estintori.

Chi sono i maranza

"Free Sosa", come la svastica, sono le scritte fatte con la bomboletta spray che non sono passate inosservata agli inquirenti. La scritta, infatti, è una frase usata nella subcultura dei maranza. Ma chi sono? Vengono spesso "raccontate" come baby gang: importunano e aggrediscono passanti, turisti e coetanei per le strade delle città. Si tratta gruppi di ragazzi di età adolescenziale, spesso stranieri di seconda generazione ma anche italiani che seguono lo stile, che si rendono protagonisti di estorsioni, minacce e aggressioni.

Il fenomeno sociale che dalla Francia ha viaggiato tramite i social media, in particolare dalla piattaforma TikTok, dove ha iniziato a farsi conoscere all'inizio dell'estate del 2022. Motivazioni, spesso non ci sono: vogliono solo creare il caos. Come lo hanno creato all'interno del liceo scientifico di Castelletto, come raccontano gli studenti che erano all'interno.

Questa mattina un nuovo presidio degli studenti

Dopo le prime manifestazioni di domenica, questa mattina è previsto un altro presidio alle 15 in via Arecco, all'entrata del liceo, organizzato dalla Rete degli Studenti Medi. Ieri, invece, è stato occupato anche l'istituto Rosselli Bergese.

