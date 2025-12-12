Diga, arrivata la chiatta che realizzerà la sovrastruttura dei cassoni

La chiatta con l'impianto di betonaggio per la nuova diga di Genova

Il cantiere della nuova diga di Genova si arricchisce di un elemento. Le immagini di Portview, le telecamere di Terrazza Colombo che riprendono il porto 24 ore su 24, hanno immortalato una new entry.

Ecco la chiatta che allineerà i cassoni

E' arrivata la chiatta con l'impianto di betonaggio per la realizzazione della sovrastruttura che allineerà i cassoni, che hanno attualmente degli "sbalzi" perchè il fondale non è uguale, pari in tutta la lunghezza della diga. Quindi la sovrastruttura servirà per rendere esteticamente, ma anche strutturalmente, omogenea la diga, allineata. Attualmente la chiatta sta facendo le opere propedeutiche per iniziare ad operare a gennaio, secondo le previsioni.

Arrivato anche il quindicesimo cassone

Intanto è stato completato l’affondamento del quindicesimo cassone, mentre nel cuore del mare sono state consolidate oltre 50mila colonne di ghiaia, pari al 79% del totale previsto, con un avanzamento complessivo della ghiaia posata dell’87%.

Ultimata anche l'installazione dei dreni, lunghi 22 metri, a 30 metri di profondità, elementi essenziali per stabilizzare e regolarizzare il piano di appoggio di una parte della diga.