Intossicazione da tonno a Genova, indagato il titolare del locale

A due giorni dall’episodio che ha mandato in tilt i pronto soccorso genovesi, l’intossicazione alimentare legata ai piatti a base di tonno serviti dal bar-ristorante Just Balilla in via Cesarea inizia a chiarirsi. Finita l’ispezione, è arrivato il primo avviso di garanzia: Paolo Piccolo, il titolare del locale in qualità di rappresentante legale, è indagato dalla Procura. Due le ipotesi di reato: lesioni o alimenti in cattivo stato di conservazione. La pm deciderà se estendere le responsabilità anche al cuoco o ad altri membri dello staff.
Cosa è successo
Circa 20 persone, principalmente colleghi di uffici vicini, sono state colpite da malori improvvisi mercoledì 10 dicembre, con sintomi come vomito, diarrea, eruzioni cutanee e difficoltà respiratorie. Le autorità sanitarie puntano il dito sulla sindrome sgombroide, una reazione tossica causata da alti livelli di istamina nel pesce, spesso legata a interruzioni nella catena del freddo nella filiera di fornitura.
Intossicazione da tonno a Genova, il titolare: "Nessuna irregolarità, anche noi vittime"
Quasi tutti a casa, ma una paziente ancora in osservazione
La buona notizia arriva dal fronte medico: la maggior parte delle vittime ha lasciato gli ospedali entro ieri sera. Su un totale di 20 intossicati, tra cui 12 da un ufficio in via Ippolito d’Aste e 8 da un altro in viale Brigata Bisagno – tutti sono stati dimessi dai Pronto Soccorso degli ospedali Galliera, Villa Scassi ed Evangelico di Voltri. I codici giallo hanno riguardato prevalentemente osservazioni brevi, con i pazienti rimandati a casa dopo cure sintomatiche. Tuttavia, la paziente più grave, una donna di 30 anni inizialmente arrivata in codice rosso al Galliera per complicazioni respiratorie e cutanee, resta ricoverata in via precauzionale. Le sue condizioni sono stabili e non destano preoccupazioni immediate, ma i medici la terranno sotto monitoraggio per almeno un altro giorno. L’azienda sanitaria ha già avviato un tracciamento per eventuali casi residui, ma al momento non se ne registrano.
Pranzo d'asporto a base di pesce, salgono a 20 le persone intossicate a Genova
Indagini in Corso: atti alla Procura, Piccolo indagato e il ruolo del cuoco
Sul piano investigativo, come detto, gli investigatori hanno completato i sequestri preliminari: circa 60 kg di tonno residuo del lotto incriminato sono stati ritirati e inviati ai laboratori per analisi chimiche, con risultati attesi entro 7-15 giorni. Gli atti sono stati notificati alla Procura di Genova, che ora valuterà la qualificazione del reato. Il titolare del Just Balilla, Paolo Piccolo, è stato identificato come responsabile principale dell’accaduto, in quanto legale rappresentante del locale, ai sensi della legge sull’igiene alimentare.
La Procura quindi deciderà se estendere le indagini al cuoco o allo staff: emerge infatti l’ipotesi che il tonno sia stato tenuto fuori frigo per un tempo eccessivo durante la preparazione, favorendo l’accumulo di istamina (un processo chimico che non altera odore o aspetto del pesce). Al momento, i controlli Asl e Nas sul locale non hanno rilevato violazioni: temperature dei frigo conformi (0-4°C), procedure di conservazione in regola, e nessuna alterazione visibile nel prodotto al momento della lavorazione. Il fornitore, la grossista Milfa (attiva a Genova dal 1982), ha già ritirato l’intero lotto da tutti i clienti, puntando il dito sulla filiera upstream – forse durante la pesca o il trasporto iniziale.
Per la qualifica del fatto, due scenari: se emergesse negligenza grave si aprirebbe un procedimento per lesioni; altrimenti, si tratterebbe di alimenti in cattivo stato di conservazione, con sanzioni amministrative. Tra le irregolarità minori emerse: mancata indicazione degli allergeni nel menù.
IL COMMENTO
Ex Ilva, basta illusioni: ora l'unica via è lo Stato
Viaggio nella scalinata del crack, un giovane: "Mi lasci solo per favore..."