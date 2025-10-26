Manifestazione antifascista in piazza Alimonda dopo l'assalto al liceo Da Vinci

foto d'archivio

Tensione e forze dell'ordine schierate in piazza Alimonda a Genova. Una manifestazione spontanea antifascista ha portato diverse persone in piazza con la polizia schierata in via Montevideo dove si trova la sede di un'associazione di estrema destra.

Tutto parte dopo l'episodio della scorsa notte quando alcuni ragazzi hanno assaltato con delle spranghe il liceo Scientifico Da Vinci di via Bartolomeo Arecco, a Castelletto occupato da circa 200 studenti. Gli aggressori avrebbero inneggiato al Duce. Ma sono ancora in corso le indagini per individuare i responsabili.

Via Caffa, piazza Alimonda, via Montevideo, corso Torino e via Invrea hanno visto modifiche al traffico dalle 18 a causa della manifestazione. Sul posto gli agenti della polizia locale per gestire e deviare il traffico verso la viabilità alternativa.

