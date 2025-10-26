Madre diplomatica rapì figlia, chiesta condanna a 2 anni

La procura di Genova ha chiesto la condanna a due anni per l'ex console dell'Ecuador Martha Lorena Fierro Baquero, accusata di avere lasciato nel 2021 l'Italia portando con sé la figlia di sei anni, nonostante le fosse stata revocata la potestà genitoriale. La sentenza è prevista per il 10 novembre. In un altro procedimento, in mano alla pm Gabriella Dotto, è indagata per sequestro di persona. Ad accusarla era stato il padre della bambina, lo scacchista Roberto Mogranzini (assistito dagli avvocati Maurizio e Guido Mascia).

I legali dell'uomo hanno chiesto alla giudice che la sospensione condizionale della pena, se concessa, "venga subordinata all'eliminazione delle conseguenze dannose del reato, consistenti nella riconsegna della minore al padre e nel pagamento immediato di una provvisionale di almeno un milione di euro, dato che il padre agisce civilmente nel processo penale anche per gli interessi risarcitori della bambina, quale unico esercente la potestà genitoriale su di lei".

A disporre l'imputazione coatta per la donna era stato il giudice Giorgio Morando. La coppia era separata con affidamento congiunto. Nel 2023 il Tribunale per i minori aveva revocato la potestà genitoriale alla madre.

Iscriviti ai canali di Primocanale su WhatsApp, Facebook e Telegram. Resta aggiornato sulle notizie da Genova e dalla Liguria anche sul profilo Instagram e sulla pagina Facebook