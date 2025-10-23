Protagonista della vicenda un motociclista in zona Marassi, notato dagli operatori mentre era alla guida sorseggiando una birra. Immediatamente fermato, è stato sottoposto all’alcoltest, che ha dato esito positivo, confermando un tasso alcolemico superiore al doppio rispetto a quello consentito. Anche per lui è scattata la denuncia e il conseguente ritiro della patente.
Iscriviti ai canali di Primocanale su WhatsApp, Facebook e Telegram. Resta aggiornato sulle notizie da Genova e dalla Liguria anche sul profilo Instagram e sulla pagina Facebook
Marassi, guida scooter con birra in mano: patente ritirata e denuncia
È risultato positivo all'alcol test
23 secondi di lettura
di a.d.
Controlli della polizia stradale
Protagonista della vicenda un motociclista in zona Marassi, notato dagli operatori mentre era alla guida sorseggiando una birra. Immediatamente fermato, è stato sottoposto all’alcoltest, che ha dato esito positivo, confermando un tasso alcolemico superiore al doppio rispetto a quello consentito. Anche per lui è scattata la denuncia e il conseguente ritiro della patente.
Protagonista della vicenda un motociclista in zona Marassi, notato dagli operatori mentre era alla guida sorseggiando una birra. Immediatamente fermato, è stato sottoposto all’alcoltest, che ha dato esito positivo, confermando un tasso alcolemico superiore al doppio rispetto a quello consentito. Anche per lui è scattata la denuncia e il conseguente ritiro della patente.
ARTICOLI CORRELATI
Sabato 18 Ottobre 2025
Guida col cellulare, patente ritirata al conducente tamponato ma 'ubriaco'Groviglio di lamiere e polemiche in piazza Gerolamo Savonarola, intorno alle 14:30 di sabato 18 ottobre. Un tamponamento a catena che ha coinvolto tre veicoli ha fermato il traffico alla Foce, con sirene di ambulanze e polizia locale sentite in tutto il quartiere. La dinamica dell'i
Lunedì 13 Ottobre 2025
Ubriaco in moto urta un cordolo e si schianta contro un palo: è graveÈ successo in piazza Giusti, a San Fruttuoso
TAGS
Ultime notizie
- Incidente stradale in via de Gaspari: auto investe due pedoni e un cane, morto l'animale
- Maltempo in Liguria, tromba marina tra Recco e Camogli: il video
- Il ministero nomina Bruno Pisano presidente dell'Autorità portuale del Mar Ligure Occidentale
- Protezione civile, a Brugnato il polo della colonna mobile del Levante
- Lavori al viadotto, cantiere tra A7 e A12: rischio caos traffico nel weekend
- Anche un genovese nella sfida di raccontare a fumetti la battaglia contro il cambiamento climatico
IL COMMENTO
Contro il cancro pediatrico non dimenticate l'umanità
Una ricerca attenta alle differenze di genere per generare equità