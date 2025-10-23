Marassi, guida scooter con birra in mano: patente ritirata e denuncia

Controlli della polizia stradale

Protagonista della vicenda un motociclista in zona Marassi, notato dagli operatori mentre era alla guida sorseggiando una birra. Immediatamente fermato, è stato sottoposto all’alcoltest, che ha dato esito positivo, confermando un tasso alcolemico superiore al doppio rispetto a quello consentito. Anche per lui è scattata la denuncia e il conseguente ritiro della patente.



