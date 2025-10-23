Cronaca

Marassi, guida scooter con birra in mano: patente ritirata e denuncia

È risultato positivo all'alcol test
di a.d.
Un'auto della polizia stradale Controlli della polizia stradale

Protagonista della vicenda un motociclista in zona Marassi, notato dagli operatori mentre era alla guida sorseggiando una birra. Immediatamente fermato, è stato sottoposto all’alcoltest, che ha dato esito positivo, confermando un tasso alcolemico superiore al doppio rispetto a quello consentito. Anche per lui è scattata la denuncia e il conseguente ritiro della patente.

