Guida col cellulare, patente ritirata al conducente tamponato ma 'ubriaco'

di Annissa Defilippi

Groviglio di lamiere e polemiche in piazza Gerolamo Savonarola, intorno alle 14:30 di sabato 18 ottobre. Un tamponamento a catena che ha coinvolto tre veicoli ha fermato il traffico alla Foce, con sirene di ambulanze e polizia locale sentite in tutto il quartiere.

La dinamica dell'incidente

Un automobilista distratto dal cellulare al volante, che aveva appena ritirato l'auto nuova dal concessiorario, ha innescato la reazione a catena urtando il veicolo davanti a sé. Secondo le prime ricostruzioni il conducente della Fiat 500, nuova fiammante, non ha notato il rallentamento improvviso del traffico. Il tamponamento ha coinvolto in sequenza un secondo e un terzo veicolo, con danni materiali significativi ma, fortunatamente, solo ferite lievi per i conducenti coinvolti. Uno è stato trasportato dall'ambulanza 821 della Emergenza soccorso al Galliera, un altro dalla Croce Bianca al San Martino, entrambi in codice giallo per dinamica.

La sorpresa: l'alcoltest positivo

Ma il vero twist della vicenda è arrivato durante i controlli post-incidente. L'automobilista sulla seconda auto tamponata, sottoposto a etilometro di routine ha presentato un valore alcolemico superiore al limite consentito. Per lui, patente immediatamente ritirata.

