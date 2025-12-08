Gravissimo operaio colpito in faccia da quadro elettrico di una tonnellata

È in condizioni critiche un operaio di Fincantieri coinvolto venerdì in un grave incidente sul lavoro nello stabilimento di Sestri Ponente. L'uomo è all'ospedale in prognosi riservata dove è stato trasportato d'urgenza dopo essere stato colpito in faccia da un massiccio quadro elettrico durante le fasi di allestimento di una nave.

L'incidente si è verificato nel locale di un'unità navale in costruzione venerdì mattina alle 10 circa. Secondo le prime ricostruzioni fornite dagli ispettori della Psal ( Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro dell'Asl 3 Genovese), il lavoratore era impegnato nelle operazioni di movimentazione del componente elettrico, del peso superiore a una tonnellata. Il quadro era stato sollevato mediante una gru di bordo e stava per essere depositato sulla nave , quando ha improvvisamente perso stabilità. Il pesante macchinario ha colpito l'operaio che si trovava nella zona di posa.