Lo Spezia batte l'Entella a domicilio: Artistico ancora uomo derby

CHIAVARI - Allo Spezia il derby ligure. Decide allo scadere l'incornata di Artistico, che si conferma ancora una volta l'uomo dai gol pesanti. Secondo gol di testa consecutivo dell'attaccante aquilotto che, dopo aver deciso il match del Picco contro la Sampdoria, lascia lo zampino anche nel match odierno.

La chiave di volta del match arriva, però, al minuto 59: rosso per somma di ammonizioni comminato dal direttore di gara a Parodi. Nonostante l'inferiorità numerica i padroni di casa continuano ad avere il predominio del gioco per una decina di minuti, poi lo Spezia cresce e costringe i biancocelesti nella propria area di rigore.

Sono tre punti vitali per lo Spezia, che sale a un solo punto di distanza dalla zona salvezza, rappresentata proprio dall'Entella in coabitazione con il Bari. Seconda sconfitta consecutiva, invece, per la squadra di Chiappella che perde dopo un anno la sua imbattibilità casalinga e rischia ora di vedersi risucchiata in piena zona play out.

CRONACA

89' - Gol dello Spezia, ha segnato Artistico: come contro la Sampdoria arriva l'incornata vincente del numero 9 aquilotto, imbeccato alla perfezione da un cross al bacio di Verde

83' - Mateju di testa spara alto da ottima posizione.

65' - L'Entella è in dieci ma fa la partita e va vicino al gol con Dalla Vecchia, ipnotizzato da un ottimo intervento di Mascardi.

59' - Espulso Parodi: secondo giallo e cartellino rosso per il capitano dell'Entella, reo di aver colpito Artistico con una gomitata alla testa.

58' - Risponde l'Entella con Moretti, ma la conclusione dal limite finisce sul fondo.

56' - Spezia vicinissimo al vantaggio con Bandinelli che salta il diretto avversario, calcia di sinistro e centra in pieno la traversa.

Primo tempo

47' - Sinistro a giro di Bandinelli che termina in curva.

28' - Grande discesa sulla fascia destra dell'Entella: il cross al bacio di Bariti arriva sui piedi di Guiu che in scivolata manda a lato di pochissimo da distanza ravvicinata.

19 - L'Entella va in vantaggio con Guiu, ma l'arbitro, richiamato dal VAR, annulla tutto per tocco di mano dell'attaccante basco.

14' - Cross perfetto di Beruatto per la testa di Artistico, ma l'incornata dell'attaccante viene parata da un ottimo intervento di Colombi che nega il vantaggio alle aquile.

TABELLINO

Entella - Spezia: 0-1;

Reti: 89' Artistico (S);

Ammoniti: 5' Parodi (E), 16' Beruatto (S), 25' Guiu (E), 29' All.Chiappella (E), 52' Wisniewski (S), 85' Cassata (S), 95' Moretti (E);

ENTELLA (3-4-2-1): Colombi; Moretti, Parodi, Portanova; Bariti (74' Boccadamo), Dalla Vecchia (90' Russo), Nichetti, Di Mario; Karic (90' Fumagalli), Debenedetti (74' Ankeye); Guiu (61' Mezzoni). All. Chiappella.

SPEZIA (3-5-2): Mascardi; Mateju, Wisniewski, Beruatto; Candela (91' Vignali), Kouda (67' Verde), Bandinelli, Cassata (91' Nagy), Aurelio (67' Jack); Vlahovic (82' Lapadula), Artistico. All. Donadoni.

PRE PARTITA

Tutto pronto al "Sannazzari" di Chiavari. Entella e Spezia in campo in un derby in salsa ligure valido per la quindicesima giornata del campionato di Serie B. A dirigere il match il tecnico Ermanno Feliciani della sezione di Teramo.